फुटबाल: झांसी फुटबाल क्लब बना ध्यानचंद कप विजेता
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Sun, 30 Aug 2026 02:03 AM IST
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झांसी। रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में आयोजित फुटबाल टूर्नामेंट ध्यानचंद कप का शनिवार को खेल दिवस पर फाइनल मुकाबला खेला गया। यह मुकाबला जीसीएफसी ने श्री गणेश फुटबाल क्लब को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।फाइनल मुकाबले में जीसीएफसी की ओर से रैन शक्ति यादव ने पहला गोल, आदित्य ने दूसरा गोल और निशांत वर्मा ने तीसरा गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई। एकतरफा मुकाबले में झांसी फुटबाल क्लब ने श्री गणेश फुटबाल क्लब को 3-0 से हराकर खिताब जीत लिया।
अशोक कनौजिया, शेख रफीकुद्दीन, रईस खान, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद आरिफ, ऐश्वर्य दास, सौरभ अहिरवार, मातादीन यादव और जीशान अंसारी रेफरी की भूमिका में रहे।
इस मौके पर जिलाधिकारी झांसी गौरांग राठी एवं सांसद झांसी अनुराग शर्मा, ओलंपियन एवं अर्जुन अवॉर्डी राजिंदर सिंह, पूर्व जस्टिस अनिल वर्मा, डॉ तनवीर अहमद, वहीद खान, जस्टिन सिंह, अतीक अंसारी, गिरधारी लाल आदि मौजूद रहे।
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अशोक कनौजिया, शेख रफीकुद्दीन, रईस खान, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद आरिफ, ऐश्वर्य दास, सौरभ अहिरवार, मातादीन यादव और जीशान अंसारी रेफरी की भूमिका में रहे।
इस मौके पर जिलाधिकारी झांसी गौरांग राठी एवं सांसद झांसी अनुराग शर्मा, ओलंपियन एवं अर्जुन अवॉर्डी राजिंदर सिंह, पूर्व जस्टिस अनिल वर्मा, डॉ तनवीर अहमद, वहीद खान, जस्टिन सिंह, अतीक अंसारी, गिरधारी लाल आदि मौजूद रहे।
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