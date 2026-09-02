Jhansi News: शिकायत के बाद अब स्कूटी योजना में 38 छात्राएं बढ़ेंगी

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प्रदेश सरकार शिक्षा सत्र 2025-26 में यूजी करने वाली पांच फीसदी छात्राओं को स्कूटी देगी। विवि और कॉलेज की टॉप पांच फीसदी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। शासन ने तय किया है कि योजना का लाभ उसी छात्रा को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये से कम है। शहीद परिवार, 80 फीसदी दिव्यांग और निराश्रित (माता-पिता में से कोई एक नहीं है) छात्रा को भी स्कूटी मिलेगी। इसके तहत बीयू प्रशासन ने 867 छात्राओं को चिह्नित किया। जिनके सत्यापन का काम किया जा रहा है। वहीं, कुछ छात्राओं ने बीयू प्रशासन से योजना के लाभ के लिए चिह्नित नहीं करने की शिकायत की। उन्होंने अपनी अंकतालिका भी बीयू प्रशासन को सौंपी है। जिसके चलते उक्त छात्राओं के मानक का सत्यापन करने का काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि पात्र छात्राओं की सूची में 38 छात्राएं बढ़ेंगी। जिससे यह संख्या 905 हो जाएगी। वहीं, मंगलवार को परीक्षा नियंत्रक राजबहादुर ने योजना का काम पूरा होने तक संबंधित अधिकारी व कर्मियों को रात आठ बजे तक काम करने के आदेश कर दिए हैं। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि कुछ छात्राओं ने पात्र छात्राओं की सूची में नाम नहीं होने की शिकायत की थी। जिसके चलते अब 38 छात्राओं के नाम सूची में बढ़ सकते हैं। वहीं, योजना का काम समय से पूरा होने तक रात आठ बजे तक संबंधित कर्मियों का काम करने का आदेश कर दिया है।

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झांसी। स्कूटी योजना के लिए चिह्नित नहीं होने की शिकायत कुछ छात्राओं ने बीयू प्रशासन से की है। जिस पर उनका चिह्नित करना शुरू हो गया है। सूत्रों का कहना है कि अब 38 छात्राओं के नाम सूची में शामिल हो सकते हैं। जिससे पात्र छात्राओं की संख्या बढ़कर 905 होगी। वहीं, बीयू प्रशासन ने रात आठ बजे तक कार्य करने के आदेश कर दिए हैं।