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Jhansi News: सीसीटीवी कैमरे उखाड़ने के आरोप में पांच दुकानदार नामजद

Thu, 10 Sep 2026 02:11 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:11 AM IST
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Five shopkeepers named for uprooting CCTV cameras
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। गुसाईंपुरा स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को उखाड़ने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। मंदिर सीमित के अध्यक्ष दीपक बट्टा ने बुधवार को तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि मंदिर की सुरक्षा के लिए चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे।
आसपास के दुकानदारों ने इन कैमरों को तोड़ दिया। उनके विरोध करने पर दतिया गेट बाहर निवासी शहजाद मंसूरी समेत उसका पुत्र आदिल एवं आबिद एवं सदर बाजार निवासी नीतू चौधरी, गोसाईपुरा निवासी अजीम खान उनके साथ गाली गलौज करते हुए धमकाने लगे। उनकी शिकायत पर प्रशासनिक टीम भी जांच के लिए पहुंची थी, उनके साथ भी आरोपियों ने अभद्रता की थी। दीपक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पांचों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कोतवाल अंजन कुमार सिंह के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच कराई जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है।
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आधी रात को गुपचुप तरीके से दुकानों में लगाई गई सील
जेडीए की ओर से पिछले माह यहां दुकानों के निर्माण को अवैध बताते हुए सील लगा दिया गया था। यह सील भी कुछ दिनों बाद दुकानदारों ने ही तोड़ दी थी लेकिन, इनके खिलाफ जेडीए ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद से करीब पंद्रह-बीस दिनों से यह सील टूटी हुई थी लेकिन, अचानक से बुधवार आधी रात के बाद दुकानों के बाहर फिर से जेडीए की सील लगा दी गई। आसपास के लोगों का कहना है कि दुकानदारों ने ही यह सील लगाई है।
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