Jhansi News: बेटे के लिए सेहरा खरीदकर लौट रहे पिता की हादसे में मौत

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सिया गांव निवासी मनीराम खेती-किसानी करते थे। परिवार में पत्नी समेत एक बेटी और दो बेटे हैं। बेटी कविता की शादी हो चुकी हैं, जबकि राहुल (26) और रोहित (24) अविवाहित हैं। बड़े बेटे राहुल का रिश्ता तय हो चुका है। 26 नवंबर को उसकी बरात जानी है। परिजनों ने बताया मनीराम इसकी तैयारियों में जुटे थे। मंगलवार को वह शादी की खरीदारी के लिए अकेले झांसी आए थे। शाम को बाइक से घर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मेडिकल तिराहे से आगे कोछाभांवर की ओर जाते समय पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अनियंत्रित होकर मनीराम सड़क पर जा गिरे। वाहन का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। हादसे से उनके सिर समेत हाथ, पांव में गहरी चोट आ गई।000हादसे को देख बिलख उठा बेटामनीराम के पीछे ही दूसरी बाइक से उनका बेटा राहुल भी रिश्तेदारों को लेकर आ रहा था। हादसे के कुछ देर बाद राहुल भी पहुंचा, जैसे ही उसने पिता मनीराम को सड़क पर लहूलुहान हाल में देखा वह बिलख उठा। हादसा देखकर राहगीरों की भीड़ भी जमा हो गई। थोड़ी देर में नवाबाद पुलिस भी आ गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। हादसे की खबर मिलने पर परिवार के लोग भी पहुंच गए। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक वाहन को तलाशने के लिए सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है।