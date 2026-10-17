Jhansi News: गौना में खाद के लिए किसानों ने किया हंगामा

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ग्राम गौना सहकारी समिति पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए, लेकिन वहां पहुंचने पर समिति का शटर बंद मिला। इसकी वजह से किसान बाहर बैठकर इंतजार करते नजर आए। किसानों ने कहा कि बोआई का समय चल रहा है। खाद नहीं मिलने से उनकी फसल प्रभावित हो रही है। किसानों ने इस मामले में उपजिला अधिकारी को अवगत कराया है कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि सहकारी समिति गौना (कुसमांड) में खाद वितरण व्यवस्था को सुचारु कराया जाए और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए और किसानों को समय पर खाद वितरण कराया जाए। शिकायती पत्र पर हरीराम, संतोष, नवल, देवेंद्र कुशवाहा, चिरंजीलाल, दयाराम, लखन, राजेश कुमार आदि किसानों के हस्ताक्षर हैं।गौना की सहकारी समिति के किसान चार-पांच दिन से लगातार समिति के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समिति के कर्मचारी समय से न ही आते हैं और न ही किसानों को खाद वितरण किया जा रहा है।-प्रागी यादव, किसान।खाद वितरण की व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। बोआई का सीजन चल रहा है और किसान खाद की आस लगाए हुए प्रतिदिन यहां आ रहे हैं, लेकिन यहां न तो सचिव आते हैं और न ही उनके कर्मचारी। ऐसे में निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है।-महेंद्र सिंह बुंदेला, किसान।मुन्ना यादव।किसान सुबह से समिति के सामने बैठ जाते हैं और खाद वितरण की आस लगाए रहते हैं, लेकिन खाद वितरण नहीं किया जा रहा है। शाम होते ही निराश होकर समिति से वापस लौटना पड़ रहा है।-मुन्ना यादव, किसान।भैयालाल तिवारी।खरीफ की फसल के बाद किसानों को रबी की फसल को समय से बोने के लिए खाद की आवश्यकता है। समिति पर सैकड़ों की संख्या में किसान प्रतिदिन आ रहे हैं, लेकिन कोई यहां किसानों की समस्या को नहीं सुनने वाला नहीं है।-भैयालाल तिवारी, किसान।किसानों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण खाद का वितरण करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में सौजना थाना में भी सूचना दी गई है। पुलिस बल के साथ जल्द ही गौना समिति पर खाद का वितरण किया जाएगा।-उत्तम सिंह राजपूत, सचिव।