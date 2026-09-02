Jhansi News: किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर, मिलेट्स व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

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सीडीओ ने कहा कि किसानों को उनके खेत पर ही आधुनिक तकनीकी जानकारी दी जाए। उन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों के भ्रमण से नई तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। प्रदेश मिलेट्स (श्री अन्न) पुनरोद्धार कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। जागरूकता अभियान चलाकर छात्राओं को मिलेट्स कैफे व स्टोर का भ्रमण कराया जाए। मिलेट्स के लाभ और व्यंजनों की रेसिपी की जानकारी दी जाए। मिलेट्स महिलाओं में एनीमिया की कमी दूर करने में सहायक है। आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक में एफपीओ को वितरित कृषि यंत्रों के सत्यापन का निर्देश दिया गया।बुंदेलखंड के जनपदों को समृद्ध बनाने के लिए पंचवर्षीय क्लस्टर व गो आधारित प्राकृतिक खेती की कार्ययोजना बनेगी। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत हर क्लस्टर में एक मॉडल बनाया जाए। प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण और भ्रमण के साथ कृषकों को फार्मर फील्ड स्कूल के अंतर्गत किट भी वितरित की गई।नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना की बैठक में कृषि विभाग में एकल विंडो के माध्यम से किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने को कहा गया। इससे किसानों को एक ही जगह सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। बैठक का संचालन उप कृषि निदेशक बुधदेव द्विवेदी ने किया।