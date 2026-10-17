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Jhansi News: खेत पर फसल देखने गए वृद्ध को सांप ने डसा, मौत

Sat, 17 Oct 2026 02:42 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Sat, 17 Oct 2026 02:42 AM IST
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Elderly man bitten by a snake while checking crops in the field; dies
ललितपुर। खेत पर सोयाबीन की फसल देखने गए कोतवाली महरौनी के मिदरवाहा निवासी 60 वर्षीय कडोरे लाल को सांप ने डस लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और वह अचेत हो गया। परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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परिजनों ने बताया कि बृहस्पतिवार की शाम को कड़ोरे लाल खेत पर सोयाबीन की फसल देखने के लिए गया था। इस दौरान उसे सांप ने डस लिया। इस बीच गांव की महिलाएं जब वहां से गुजरी तो उनको कड़ोरे खेत में पड़े दिखाई दिए। इसकी सूचना उन्होंने उसके पुत्र आशाराम व भतीजा सुरेंद्र को दी। परिजन कड़ोरे को महरौनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण का पता चलेगा।
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