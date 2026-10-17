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Jhansi News: गरौठा में उड़ती धूल बनी समस्या, लोग हो रहे बीमार

Sat, 17 Oct 2026 02:31 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:31 AM IST
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Dust in Garautha has become a problem, causing people to fall ill.
गरौठा। नगर में सड़कों पर उड़ने वाली धूल एक गंभीर समस्या बन गई है। इससे लोगों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। धूल के कारण स्वास्थ्य संबंधी मामले बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। नगर के कचहरी चौराहे से ककरबई चौराहे तक करीब 500 मीटर सड़क कई वर्षों से जर्जर है। बारिश में कीचड़ से बचने के लिए प्रत्येक वर्ष सड़क पर डस्ट डाली जाती है। यह डस्ट सूखने पर धूल बनकर उड़ती है, जिससे दुकानों का सामान और खाने-पीने की चीजें खराब हो रही हैं। प्रभारी चिकित्साधिकारी विवेक सोनी ने बताया कि धूल से खांसी, दमा, सांस, एलर्जी, खुजली और फेफड़ों में इंफेक्शन होता है। उन्होंने आंखों में जलन से बचने के लिए मास्क और चश्मा लगाने की सलाह दी है। संवाद
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