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Jhansi News: मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में पंखा गिरने से डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी घायल

Sat, 17 Oct 2026 02:43 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:43 AM IST
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Doctor and healthcare workers injured after a fan falls in the medical college emergency ward
ललितपुर। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में छत पर लगा पंखा गिर गया। जिससे वार्ड में भर्ती मरीज का इलाज कर रहे एक डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गए। घायलों का इलाज किया गया।
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जानकारी के मुताबिक बृहस्पतिवार की रात को इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सक यूसुफ रिजवान ड्यूटी पर तैनात थे। वह इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों की जांच कर रहे थे। बेड नंबर तीन पर भर्ती मरीज को देख रहे थे। इसी दौरान छत पर लगा पंखा नीचे गिर गया। पंखे की पंखुड़ियों और मोटर के सीधे सिर पर गिरने से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी को चोट आई। घायलों को अस्पताल के ही वार्ड में इलाज करवाना पड़ा। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और साथी कर्मचारियों ने आरोप लगाए कि अस्पताल के वार्डों में लगे उपकरण और पंखे बेहद पुराने व जर्जर हो चुके हैं,इनकी समय पर मरम्मत नहीं कराई जाती है।
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वार्डों में चल रहे पंखों की नहीं होती देखरेख
मेडिकल कॉलेज के वार्डों में लगे पंखों की देखरेख की जिम्मेदारी बिजली निगम के कर्मचारियों की है लेकिन लापरवाही के चलते पंखों या अन्य उपकरणों की प्रतिमाह जांच नहीं होती है जिसके कारण बृहस्पतिवार की रात इमरजेंसी वार्ड में हादसा हो गया। सूत्रों के अनुसार चिकित्सक के सिर में गहरी चोट होने के कारण पांच टांके लगे हैं।
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इलेक्ट्रीशियन को नोटिस,मांगा जवाब
पंखों की देखभाल में लापरवाही बरतने पर इलेक्ट्रीशियन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उन्होंने बताया कि घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए वार्डों व अन्य कक्षों में पंखे समेत अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण चेक करने के निर्देश दिए हैं।
मयंक शुक्ला, प्रधानाचार्य
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