मुद्दों पर विरोध जरूर करें, लेकिन देश का नुकसान करके नहीं : विधायक

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कामाख्या प्रताप सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को विरोध का अधिकार है। पर विरोध ऐसा न हो जिससे देश को नुकसान पहुंचे। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहराव वाली प्रविष्टियों को चिह्नित किया जाता है। प्रारंभिक आंकड़ों को अंतिम रूप से हटाए गए मतदाताओं की संख्या बताना उचित नहीं है। उन्होंने नागरिकों को सही जानकारी देने का आग्रह किया। पात्र मतदाताओं को अपना नाम सूची में जांचने के लिए जागरूक करें।मतदाता जागरूकता पर जोरकामाख्या प्रताप सिंह ने फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की उपयोगिता समझाई। ये नए नाम जुड़वाने, आपत्ति दर्ज कराने और संशोधन के लिए हैं। नाम न मिलने पर बीएलओ या निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश पटेरिया ने एसआईआर पर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाने के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने नागरिकों से मतदाता जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।