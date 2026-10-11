Jhansi News: प्रदर्शन कर चुनाव आयुक्त से मांगा इस्तीफा
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:33 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:33 AM IST
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टहरौली। कस्बे के बस स्टैंड पर शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मटका फोड़कर विरोध दर्ज कराया और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व समाजसेवी एवं टहरौली खास के पूर्व प्रधान बाबूसिंह यादव ने किया। इस मौके पर घनश्याम यादव, आशाराम कुशवाहा, मुमताज अली, शैलेंद्र यादव, देवेंद्र कुशवाहा, महेंद्र कुशवाहा, अरमान, कौशल किशोर, हल्के अहिरवार, संजय पटवा, नारायण आर्य, हरेंद्र आर्य, जाहर यादव, दिनेश माली आदि मौजूद रहे। संवाद
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