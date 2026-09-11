फसल बीमा : 95,000 किसानों ने भरा प्रीमियम, 7 फीसदी वृद्धि

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किसानों को प्रीमियम भरने के लिए 10 सितंबर तक का मौका दिए गया था। पोर्टल पर तकनीकी खामी के कारण तिथि पहले 31 अगस्त, फिर 10 सितंबर तक बढ़ाई गई। किसान नेता अविनाश भार्गव ने बताया कि बारिश से तिल, मूंग और उड़द की फसल को नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए किसानों ने प्रीमियम भरा है। डीडी कृषि बुद्धदेव सिंह ने बताया कि अंतिम आंकड़ा शुक्रवार को स्पष्ट होगा। प्रीमियम भरने वाले किसानों के नुकसान का आकलन सर्वेयर कर रहे हैं। बीमा कंपनी नुकसान के हिसाब से धनराशि खाते में भेजेगी। जिले में खरीफ फसलों का कुल रकबा 476914 हेक्टेयर है। संवाद