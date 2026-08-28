Jhansi News: -एआई के भरोसे नहीं छोड़ सकते अहम और जोखिम भरे कार्य
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:29 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
- बीआईईटी में हुई एआई कार्यशाला में बोले वक्ता
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। बुंदेलखंड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईईटी) में ‘एआई इन इंजीनियरिंग कॅरिअर’ विषय पर कार्यशाला हुई। इसका आयोजन बीआईईटी के इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी विभागों और इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया पुणे ने संयुक्त रूप से किया।
मुख्य वक्ता पुणे के प्रो. नवीन वर्मा ने ‘फ्रॉम बी. टेक टू हाई इंपैक्ट कॅरिअर: स्किल्स, एआई एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इंजीनियर्स’ और ‘एआई वोंट रिप्लेस यू, बट एआई स्किल्ड इंजीनियर्स माइट’ विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा वर्तमान में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं। उद्योग-कौशल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ जरूरी है। उद्यमिता की सोच ही इंजीनियर्स को उच्च प्रभाव वाला कॅरिअर दिला सकती है। उन्होंने एआई को एक उपकरण के रूप में सीखने पर जोर दिया। कहा, महत्वपूर्ण और जोखिम भरे कार्यों को केवल एआई के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। कार्यशाला में करीब 160 बी.टेक छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। संयोजिका प्रो. शहनाज़ अयूब ने छात्रों को कौशल विकास और एआई आधारित स्टार्टअप पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। बुंदेलखंड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईईटी) में ‘एआई इन इंजीनियरिंग कॅरिअर’ विषय पर कार्यशाला हुई। इसका आयोजन बीआईईटी के इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी विभागों और इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया पुणे ने संयुक्त रूप से किया।
मुख्य वक्ता पुणे के प्रो. नवीन वर्मा ने ‘फ्रॉम बी. टेक टू हाई इंपैक्ट कॅरिअर: स्किल्स, एआई एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इंजीनियर्स’ और ‘एआई वोंट रिप्लेस यू, बट एआई स्किल्ड इंजीनियर्स माइट’ विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा वर्तमान में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं। उद्योग-कौशल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ जरूरी है। उद्यमिता की सोच ही इंजीनियर्स को उच्च प्रभाव वाला कॅरिअर दिला सकती है। उन्होंने एआई को एक उपकरण के रूप में सीखने पर जोर दिया। कहा, महत्वपूर्ण और जोखिम भरे कार्यों को केवल एआई के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। कार्यशाला में करीब 160 बी.टेक छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। संयोजिका प्रो. शहनाज़ अयूब ने छात्रों को कौशल विकास और एआई आधारित स्टार्टअप पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन