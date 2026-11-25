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एरच निवासी पीड़िता की मां ने पांच नवंबर को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि मुख्य आरोपी मनोज की बहन मीरा और उसका पति अशोक कुशवाहा बेटी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गए थे। वहां मनोज ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि मीरा और अशोक ने साजिश के तहत छात्रा को घर बुलाया था। घटना के बारे में किसी को बताने पर तीनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।पीड़िता की मां के अनुसार, 22 अक्तूबर को अशोक और मनोज उसे कोंच ले गए थे। वहां मनोज ने होटल में छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने छात्रा की अश्लील तस्वीरें भी खींचीं और बाद में उन्हें वायरल कर दिया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने पांच नवंबर को मनोज, मीरा और अशोक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मुख्य आरोपी मनोज को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।सीओ गरौठा पीयूष पांडेय ने बताया कि मीरा और अशोक को मंगलवार को कानपुर-झांसी हाईवे पर पुल के नीचे फतेहपुर बाईपास से गिरफ्तार किया गया। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।