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प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में चोरी के वोटों से बनी प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सतर्क रहकर मतदाता सूची की निगरानी करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में झूठ और बेईमानी का बोलबाला है। लोग परेशान हैं। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी नए जुड़े और सूची से हटाए गए मतदाताओं के नामों की जांच करने की अपील की।मंच पर अव्यवस्था, पूर्व शहर अध्यक्ष ने जताई नाराजगीसम्मेलन में मंच पर 15 से 20 पदाधिकारियों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन 40 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंच गए। कुर्सियां कम पड़ने पर कुछ लोग गद्दों पर बैठ गए। बाद में अतिरिक्त कुर्सियां मंगानी पड़ीं। इसी दौरान पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज खान मंच पर पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष से नाराजगी जताते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मंच पर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया कि सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।वोट के लिए आस्था का इस्तेमाल कर रही सरकार : गौतमपत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने प्रदेश सरकार पर आस्था के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। प्रदेश में महिला अपराध, लैंगिक उत्पीड़न और बेरोजगारी बढ़ रही है। आगामी चुनाव में जनता इसका जवाब देगी।प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने मीडिया से कहा कि भाजपा आस्था और राजनीति को साथ लेकर चल रही है, जबकि कांग्रेस का सिद्धांत सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देना है। किसी पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए।अलग-अलग बुलाकर कार्यकर्ताओं से किया संवादसम्मेलन के बाद आराधना मिश्रा और राजेंद्र पाल गौतम ने झांसी, जालौन और ललितपुर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अलग-अलग बातचीत की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन की स्थिति और जनता तक पार्टी की बात पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने और बेहतर चुनावी रणनीति बनाने पर जोर दिया गया।सम्मेलन में राष्ट्रीय सचिव जगदीश चंद्र जांगिड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी, पूर्व विधायक बृजेंद्र व्यास, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे, झांसी जिलाध्यक्ष देशराज रिछारिया, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, ललितपुर जिलाध्यक्ष दयाराम रजक, जालौन जिलाध्यक्ष अरविंद सेंगर और उरई शहर अध्यक्ष रामकुमार वर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।