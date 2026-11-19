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सब-जूनियर वर्ग के पहले सेमीफाइनल में प्रीतम सिवाच स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन ने राउंडग्लास पंजाब क्लब अकादमी को 2-0 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में हर अकादमी ने खालसा अकादमी अमृतसर को एकतरफा मुकाबले में 8-1 गोल से हराया। अब खिताबी मुकाबले में प्रीतम सिवाच स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन और हर हॉकी अकादमी आमने-सामने होंगी।मैचों के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक रति वर्मा, पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अब्दुल अजीज, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर सिंह और झांसी हॉकी के सचिव सुबोध खांडेकर आदि मौजूद रहे।फाइनल और तीसरे स्थान के मैच कलप्रतियोगिता के तहत शुक्रवार को सब जूनियर वर्ग में तीसरे स्थान के लिए दोपहर एक बजे राउंडग्लास पंजाब हॉकी अकादमी और खालसा हॉकी अकादमी अमृतसर के बीच मुकाबला होगा। इसके बाद दोपहर तीन बजे प्रीतम सिवाच स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन और हर हॉकी अकादमी के बीच खिताबी भिड़ंत होगी।