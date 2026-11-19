Jhansi News: प्लेटफॉर्म-एक से 40 दिन नहीं गुजरेंगी ट्रेनें, कल सुबह छह बजे से बंद होगा संचालन
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:55 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:55 AM IST
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झांसी। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक से शुक्रवार सुबह छह बजे से ट्रेनों का संचालन बंद हो जाएगा। यहां बैलास्टलेस ट्रैक (बीएलटी) का निर्माण कराया जाएगा। काम 29 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस दौरान प्लेटफॉर्म-एक से गुजरने वाली 58 ट्रेनों को दूसरे प्लेटफॉर्म से चलाया जाएगा। कुछ ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जबकि कई के मार्ग में बदलाव किया गया है।
डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि निर्माण कार्य 40 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इससे पहले जनवरी में प्लेटफॉर्म नंबर दो पर बीएलटी का काम कराया गया था। उन्होंने बताया कि प्रभावित ट्रेनों का संचालन दूसरे प्लेटफॉर्म से करने के साथ कुछ ट्रेनों को री-शेड्यूल भी किया गया है।
ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त
बंगलूरू सिटी-लालकुआं एक्सप्रेस 24 नवंबर से 29 दिसंबर और लालकुआं-बंगलूरू सिटी एक्सप्रेस 21 नवंबर से 26 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। हैदराबाद-गोरखपुर और गोरखपुर-हैदराबाद एक्सप्रेस 22 नवंबर से 27 दिसंबर तक नहीं चलेंगी।
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इन ट्रेनों के बदले मार्ग
प्रतापगढ़, सीतापुर और छपरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली ट्रेनें कानपुर-जबलपुर-इटारसी होकर चलेंगी। निजामुद्दीन-भुसावल एक्सप्रेस मथुरा-बयाना-बीना मार्ग से गुजरेगी। फिरोजपुर-नांदेड़ और बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस ग्वालियर-गुना-बीना होकर चलेंगी। बरेली-इंदौर एक्सप्रेस का मार्ग ग्वालियर-गुना-रुठियाई रहेगा। दरभंगा-अहमदाबाद और अहमदाबाद-दरभंगा एक्सप्रेस भी बदले मार्ग से चलेंगी। ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस ग्वालियर-इटावा-कानपुर और कानपुर सेंट्रल-वलसाड एक्सप्रेस प्रयागराज-जबलपुर-इटारसी होकर चलेगी।
इनका आंशिक समापन और प्रारंभ
खजुराहो-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस दतिया से चलेगी और वहीं समाप्त होगी। झांसी-नई दिल्ली ट्रेन ग्वालियर से शुरू होकर वहीं समाप्त होगी।
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डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि निर्माण कार्य 40 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इससे पहले जनवरी में प्लेटफॉर्म नंबर दो पर बीएलटी का काम कराया गया था। उन्होंने बताया कि प्रभावित ट्रेनों का संचालन दूसरे प्लेटफॉर्म से करने के साथ कुछ ट्रेनों को री-शेड्यूल भी किया गया है।
विज्ञापन
ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त
बंगलूरू सिटी-लालकुआं एक्सप्रेस 24 नवंबर से 29 दिसंबर और लालकुआं-बंगलूरू सिटी एक्सप्रेस 21 नवंबर से 26 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। हैदराबाद-गोरखपुर और गोरखपुर-हैदराबाद एक्सप्रेस 22 नवंबर से 27 दिसंबर तक नहीं चलेंगी।
विज्ञापन
इन ट्रेनों के बदले मार्ग
प्रतापगढ़, सीतापुर और छपरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली ट्रेनें कानपुर-जबलपुर-इटारसी होकर चलेंगी। निजामुद्दीन-भुसावल एक्सप्रेस मथुरा-बयाना-बीना मार्ग से गुजरेगी। फिरोजपुर-नांदेड़ और बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस ग्वालियर-गुना-बीना होकर चलेंगी। बरेली-इंदौर एक्सप्रेस का मार्ग ग्वालियर-गुना-रुठियाई रहेगा। दरभंगा-अहमदाबाद और अहमदाबाद-दरभंगा एक्सप्रेस भी बदले मार्ग से चलेंगी। ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस ग्वालियर-इटावा-कानपुर और कानपुर सेंट्रल-वलसाड एक्सप्रेस प्रयागराज-जबलपुर-इटारसी होकर चलेगी।
इनका आंशिक समापन और प्रारंभ
खजुराहो-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस दतिया से चलेगी और वहीं समाप्त होगी। झांसी-नई दिल्ली ट्रेन ग्वालियर से शुरू होकर वहीं समाप्त होगी।