Jhansi News: किसानों के खातों में पहुंचाया जा रहा फसल आपदा का मुआवजा

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जिन किसानों की फाॅर्मर आईडी बन चुकी हैं, उन किसानों से उनकी फार्मर आईडी जमा कराई जा रही है। इसके लिए हर रोज तहसील सदर में एक हजार तक किसान अपने खेतों की नकलें निकलवा रहे हैं। जबकि चकबंदी गांव वाले किसान कलक्ट्रेट स्टेट चकबंदी कार्यालय में पहुंचकर अपनी जमीनों की नकलें निकलवा रहे हैं। ऐसे में चकबंदी कार्यालय और तहसील में किसानोंं की भारी भीड़ पहुंच रही है।किसानों की जमीनों की नकलों को लेखपालों के माध्यम से कंप्यूटर पोर्टल पर फीड भी कराया जा रहा है, हालांकि फीडिंग के दौरान कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इंटरनेट की समस्या के चलते पोर्टल के धीमे चलने से फीडिंग में कई बार तकनीकी समस्याएं भी बनी रहती हैं। हालांकि जानकारी के अनुसार अभी तक लगभग दो लाख से अधिक किसानों के प्रपत्रों की फीडिंग का काम होना बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी बहुत से किसान लगातार तहसीलों में अपने-अपने प्रपत्र फीडिंग कराने के लिए पहुंच रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही किसानों के खातों में भारी बारिश से फसलों की क्षति की राहत राशि पहुंच सकती है। अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि तहसीलों में किसानों के प्रपत्रों की फीडिंग का काम चल रहा है। जिन किसानों के पास ई-फार्मर रजिस्ट्री है, उनके नकल प्रपत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है।