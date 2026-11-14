Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   CM gave 1831 crore to 'Ladli Behnas'

Jhansi News: सीएम ने लाड़ली बहनों को दिए 1831 करोड़

Sat, 14 Nov 2026 02:01 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
CM gave 1831 crore to 'Ladli Behnas'
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

शिवपुरी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछोर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने लाड़ली बहना योजना के तहत 1,24,81,550 बहनों को 42वीं किस्त दी। यह 1831 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि थी, जो भाईदूज का उपहार थी। प्रत्येक बहन के खाते में 1500 रुपये सिंगल क्लिक से अंतरित किए गए। मुख्यमंत्री ने 5.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि भी दी। उन्होंने शिवपुरी जिले में 221.22 करोड़ रुपये के कुल 121 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। डॉ. यादव ने पिछोर को जिला बनाने की मांग का समर्थन करते हुए परिसीमन आयोग की अनुशंसा पर इसे जिला बनाने की घोषणा की। उन्होंने पिछोर में सांदीपनि विद्यालय और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाने की भी घोषणा की।

0000
नवीन फल मंडी का लोकार्पण
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में नवीन फल मंडी का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सिंधिया ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण की बात भी कही। नवीन फ्रूट मंडी एसोसिएशन ने इस सौगात के लिए आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed