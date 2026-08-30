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Jhansi News: प्राथमिक विद्यालय में जलभराव से बच्चे परेशान

Sun, 30 Aug 2026 01:44 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:44 AM IST
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Children troubled by waterlogging at primary school.
रानीपुर। प्राथमिक विद्यालय डीसी के प्रांगण में बरसात के समय पानी भर जाता है। इससे वहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विद्यालय का प्रांगण नीचा होने के कारण बारिश का पानी जमा हो जाता है। इस जलभराव से बच्चों के साथ-साथ अध्यापकों को भी दिक्कतें होती हैं। सरकार विद्यालयों में अनेक सुविधाएं दे रही है। कक्ष निर्माण जैसे कार्य भी कराए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्र-छात्राओं को बिना किसी बाधा के शिक्षा ग्रहण कराना है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। संवाद
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