फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Child suffers electric shock from power line hanging from a pole.

Jhansi News: बल्ली पर लटक रहे बिजली के तार से लगा बच्चे को करंट

Mon, 12 Oct 2026 02:24 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Child suffers electric shock from power line hanging from a pole.
झांसी। नगर निगम के वार्ड नंबर 39 स्थित कालका कॉलोनी में रविवार शाम बिजली के तार की चपेट में आने से छह साल के बच्चे को करंट लग गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में बिजली कंपनी के प्रति आक्रोश व्याप्त हो गया।
विज्ञापन

कालका कॉलोनी निवासी अंश कुशवाहा खेल रहा था। तभी रविवार शाम बल्लियों से लटक रहे बिजली के तार की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही पहले तो अंश का प्राथमिक उपचार कराया। बाद में आक्रोशित लोग सूती मिल पावर हाउस पहुंच गए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई।
विज्ञापन

स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली के तारों को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। इससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पावर हाउस पहुंचे गोपाल कुशवाहा, ममता, भारती, ज्योति समेत अन्य क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग से जर्जर एवं नीचे लटक रहे तारों को तत्काल ठीक कराने की मांग की । वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि राहुल तिवारी ने बताया कि बिजली कंपनी के अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed