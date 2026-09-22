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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Chants of 'Bappa Morya' echoed along the banks of the Betwa.

Jhansi News: बेतवा तट पर गूंजे बप्पा मोरया के जयकारे

Tue, 22 Sep 2026 01:43 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:43 AM IST
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Chants of 'Bappa Morya' echoed along the banks of the Betwa.
एरच। कस्बे में सोमवार को गणेश प्रतिमाओं का धूमधाम से विसर्जन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बेतवा नदी तट पर मौजूद रहे। किला हनुमान गढ़ी और मोहल्ला बुधोलियाना की प्रतिमाओं की नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान जगह-जगह भगवान गणेश की आरती की गई। भक्तों ने विधि-विधान से मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना की। शाम को डीजे की धुन पर भक्त बेतवा नदी पर पहुंचे। यहां उन्होंने श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। संवाद
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