Jhansi News: एनर्जी प्लांट से पांचवीं बार केबल चोरी

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बबीना। मनकुआं स्थित फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के सौर ऊर्जा प्लांट को पांचवीं बार निशाना बनाते हुए चोर केबल काट ले गए। सूचना मिलने पर बबीना पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। घटना 23 अगस्त की बताई जा रही है। सुरक्षा गार्ड मान सिंह लोधी ने बताया कि आधी रात को परिसर में घुसे बदमाशों ने प्लांट में घुसकर 2500 मीटर विद्युत केबल काट ली गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। इस साल ही यहां चार बार चोरी हो चुकी, जबकि पिछले साल भी बदमाश तार काट ले गए। थाना प्रभारी राहुल राठौर के मुताबिक मामले की जांच कर रही है। संवाद