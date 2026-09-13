Jhansi News: बूढ़ी माता मंदिर का 49.55 लाख से होगा जीर्णोद्धार
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:05 AM IST
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टोड़ी फतेहपुर। मोहल्ला नजरगंज स्थित प्राचीन बूढ़ी माता मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का शनिवार को भूमि पूजन किया गया। शासन की बंधन योजना के तहत 49.55 लाख से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। पं. अनिल चौबे द्वारा किए गए मंत्रोच्चारण के बीच नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा व भाजपा जिला मंत्री हाकिम सिंह चौहान ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राघवेंद्र सिंह बुंदेला, कृष्ण कुमार तिवारी, मोनू राजपूत, अजय कुमार, कालीचरण कुशवाहा आदि मौजूद रहे। बता दें कि बूढ़ी माता मंदिर नगरवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। नगरवासी बूढ़ी माता को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। शादी-विवाह सहित विभिन्न धार्मिक एवं मांगलिक अनुष्ठानों में बूढ़ी माता की पूजा-अर्चना करने की परंपरा है। संवाद
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