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Jhansi News: भाजपा ने निकाली ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ रैली

Wed, 04 Nov 2026 01:46 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:46 AM IST
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BJP held a Save Democracy, Remove Anarchy rally
गरौठा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ रैली निकाली। चार नवंबर को कानपुर चलो पदयात्रा की रूपरेखा भी तैयार की गई। ब्लॉक प्रमुख टीकाराम पटेल और भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन पाठक ने संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल लोकतंत्र की हत्या के लिए अराजकता फैला रहे हैं। भाजपा सरकार आने के बाद से विपक्षी देश विरोधी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यह देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है। इस मौके पर प्रधान लाड़केंद्र सिंह, अंजुल शर्मा प्रधान प्रतिनिधि कोटरा, चंद्रभान सिंह परमार प्रधान गुढ़ा, राजू यादव प्रधान लखावती, राजू पाठक प्रधान आमली, राजेंद्र कुमार, राजू प्रधान दुरखुरू, निशु प्रधान इमलोटा, सर्वेश प्रधान हैबतपरा, विदेश राजपूत प्रधान निमगहना, बबलू प्रधान रमपुरा समेत महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विनीत मिश्रा, पार्षद दयाशरण गुप्ता, धर्मेंद्र बुंदेला, प्रदीप तिवारी आदि मौजूद रहे। संवाद
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