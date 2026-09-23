Jhansi News: भाजपा ने मानवेंद्र सिंह को सौंपी दतिया की कमान
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:06 AM IST
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दतिया। विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद सुस्त पड़े राजनीतिक समीकरणों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने दतिया में संगठन को नई धार देने की कवायद तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता मानवेंद्र सिंह परिहार को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन ने इस नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की है। बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में पराजय मिलने के बाद भाजपा ने बड़ा कदम उठाते हुए चार अगस्त को तत्कालीन जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह समेत पूरी जिला कार्यकारिणी, मंडलों, मोर्चों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया था। तब से जिला संगठन का ढांचा खाली था। संवाद
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