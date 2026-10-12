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Jhansi News: रंगदारी न देने पर पीटा, कार्रवाई की मांग

Mon, 12 Oct 2026 01:58 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:58 AM IST
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Beaten up for refusing to pay extortion money; action demanded.
गरौठा। गुरसराय थाना क्षेत्र के मड़ोरी निवासी मान खां ने सीओ गरौठा को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये बताया कि कुछ दिन पहले उससे पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। देने से इन्कार करने पर नौ सितंबर को विपक्षी ने तौर पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर पुलिस आरोपी को थाने ले गई, वहां समझौता करा दिया गया। इसके बाद छह-सात लोगों ने एक राय होकर उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने पांच लाख रुपये की मांग दोहराते हुए लात-घूंसों से मारपीट की। पुलिस को सूचना देने के बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। राजनीतिक दबाव के चलते उस पर ही एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। पीड़ित ने सीओ से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई। संवाद
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