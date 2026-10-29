यूपी एमएलसी चुनाव: पढ़े-लिखों के 8.76 फीसदी वोट अवैध, कइयों ने लिखा- यूजीसी रोलबैक; हर 100 में नौ मतपत्र खारिज

सपा प्रत्याशी के नाम वाले निर्दलीय को 829 वोट

चुनाव में नाम की समानता भी चर्चा में रही। सपा प्रत्याशी डॉ. मान सिंह यादव के नाम से मिलते-जुलते नाम वाले निर्दलीय प्रत्याशी मान सिंह यादव को केवल 829 मत मिले। चुनाव से पहले सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने उनके वोट काटने के उद्देश्य से समान नाम वाले प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।



समर्थन के बाद भी निर्दलीय को सिर्फ 66 मत

मतदान से ठीक पहले भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने वाले निर्दलीय प्रत्याशी राहुल कनकने को महज 66 मत मिले। चुनावी नतीजों में उनका प्रदर्शन चर्चा का विषय रहा।