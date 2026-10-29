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यूपी एमएलसी चुनाव: पहले चक्र में भाजपा आगे, फिर रात 11 बजे पलटा ऐसा पासा, सपा के मान सिंह 27663 वोटों से जीते

Thu, 29 Oct 2026 02:45 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी Published by: विकास कुमार Updated Thu, 29 Oct 2026 02:45 PM IST
सार

वर्ष 2020 में हुए पिछले स्नातक एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी डॉ. मान सिंह यादव को 23093 मत मिले थे, जबकि भाजपा के डॉ. यज्ञदत्त शर्मा को 18760 वोट प्राप्त हुए थे। तब सपा प्रत्याशी ने द्वितीय वरीयता के मतों की गणना के बाद 4333 मतों से जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में सपा प्रत्याशी को कुल मतों के 35.36 फीसदी वोट मिले थे। इस बार उनका मत प्रतिशत बढ़कर 55.13 हो गया और जीत का अंतर 27663 मतों तक पहुंच गया। 

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सपा प्रत्याशी डॉ. मान सिंह यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में भाजपा ने मतगणना के पहले चक्र में बढ़त तो बनाई, लेकिन इसके बाद मुकाबले में वापसी नहीं कर सकी। दूसरे चक्र में सपा ने बढ़त हासिल की और इसके बाद हर चरण के साथ उसका अंतर बढ़ता गया। नौवें और अंतिम चक्र की गणना पूरी होने पर सपा के डॉ. मान सिंह यादव ने भाजपा के अशोक कुमार राठौर को 27663 मतों से पराजित कर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की।

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सपा प्रत्याशी को कुल मतों के 55.13 फीसदी वोट मिले। वहीं, भाजपा को 28.72 फीसदी मत प्राप्त हुए। चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही रहा। निर्दलीय प्रत्याशी परिणाम पर कोई खास असर नहीं डाल सके।

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रात 11 बजे बदली तस्वीर
मंगलवार सुबह आठ बजे शुरू हुई मतगणना में पहले चक्र के परिणाम रात करीब नौ बजे आए। इसमें भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार राठौर ने सपा के डॉ. मान सिंह यादव पर 984 मतों की बढ़त बनाई। हालांकि, दूसरे चक्र की गणना रात करीब साढ़े 11 बजे पूरी होने पर तस्वीर बदल गई। सपा प्रत्याशी ने 150 मतों की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद हर चक्र के साथ सपा की बढ़त में इजाफा होता गया। बुधवार दोपहर बाद करीब सवा दो बजे नौवें चक्र की मतगणना पूरी होने तक सपा प्रत्याशी की जीत का अंतर 27663 मतों तक पहुंच गया।
 

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हर चक्र के साथ बढ़ती गई सपा की बढ़त
दूसरे चक्र में बढ़त बनाने के बाद सपा प्रत्याशी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तीसरे चक्र में उनकी बढ़त 4121 मतों तक पहुंच गई। चौथे चक्र में यह अंतर 4251, पांचवें में 7648, छठवें में 15257, सातवें में 18639 और आठवें में 20328 मतों तक पहुंच गया। अंतिम चक्र में बढ़त 27663 मतों पर पहुंचने के साथ ही जीत सुनिश्चित हो गई। प्रथम वरीयता के मतों की गणना में ही परिणाम स्पष्ट हो गया और दूसरी वरीयता के मतों की गिनती की जरूरत नहीं पड़ी।

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पिछली बार से छह गुना से ज्यादा बढ़ा जीत का अंतर
वर्ष 2020 में हुए पिछले स्नातक एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी डॉ. मान सिंह यादव को 23093 मत मिले थे, जबकि भाजपा के डॉ. यज्ञदत्त शर्मा को 18760 वोट प्राप्त हुए थे। तब सपा प्रत्याशी ने द्वितीय वरीयता के मतों की गणना के बाद 4333 मतों से जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में सपा प्रत्याशी को कुल मतों के 35.36 फीसदी वोट मिले थे। इस बार उनका मत प्रतिशत बढ़कर 55.13 हो गया और जीत का अंतर 27663 मतों तक पहुंच गया। यानी पिछली बार के मुकाबले जीत का अंतर छह गुना से भी अधिक रहा। वहीं, भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार राठौर को इस बार 28.72 फीसदी मत मिले, जो पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के मत प्रतिशत से 1.14 प्रतिशत अधिक बताए गए हैं।

निर्दलीय प्रत्याशी मुकाबले में नहीं बना सके प्रभाव
चुनाव में भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला रहा। निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर पटेल को 3949 मत मिले, लेकिन वह दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों को चुनौती नहीं दे सके। मतगणना के शुरुआती चक्र में भाजपा की बढ़त से मुकाबला दिलचस्प हुआ, लेकिन दूसरे चक्र से बदला रुझान अंतिम परिणाम तक कायम रहा।

ये रहा चक्रवार मतगणना परिणाम

प्रत्याशी राउंड-1 राउंड-2 राउंड-3 राउंड-4 राउंड-5 राउंड-6 राउंड-7 राउंड-8 राउंड-9 कुल
अशोक कुमार राठौर 3291 2225 3995 5692 4306 2306 4443 4104 2333 32695
डॉ. मान सिंह यादव 2307 3359 7966 5822 7703 9915 7825 7793 7668 60358
केशव कांत शर्मा 35 16 22 62 32 18 29 23 14 251
दीपक कुमार द्विवेदी 32 41 79 42 58 111 67 106 73 609
देवेश कुमार सिंह 16 7 47 23 14 23 18 10 10 168
मान सिंह यादव 33 45 138 53 129 120 105 102 104 829
रमेश चंद्र दुबे 10 19 48 17 21 14 29 52 44 254
राज कुमार 1 2 11 5 8 8 7 7 3 52
राहुल कनकने 14 3 1 12 12 3 6 10 5 66
विष्णु कुमार 3 10 113 40 29 36 38 13 27 309
शिवशंकर पटेल 486 675 278 896 399 180 312 445 278 3949
शैलेंद्र कुमार   1 1 6 5 8 2 8 5 1 37
सारिका 60 45 31 65 33 21 25 26 3 309
अवैध मत 710 567 1257 1268 1248 1253 1122 1298 873 9596

 

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