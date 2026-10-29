यूपी एमएलसी चुनाव: पहले चक्र में भाजपा आगे, फिर रात 11 बजे पलटा ऐसा पासा, सपा के मान सिंह 27663 वोटों से जीते

पिछली बार से छह गुना से ज्यादा बढ़ा जीत का अंतर

वर्ष 2020 में हुए पिछले स्नातक एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी डॉ. मान सिंह यादव को 23093 मत मिले थे, जबकि भाजपा के डॉ. यज्ञदत्त शर्मा को 18760 वोट प्राप्त हुए थे। तब सपा प्रत्याशी ने द्वितीय वरीयता के मतों की गणना के बाद 4333 मतों से जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में सपा प्रत्याशी को कुल मतों के 35.36 फीसदी वोट मिले थे। इस बार उनका मत प्रतिशत बढ़कर 55.13 हो गया और जीत का अंतर 27663 मतों तक पहुंच गया। यानी पिछली बार के मुकाबले जीत का अंतर छह गुना से भी अधिक रहा। वहीं, भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार राठौर को इस बार 28.72 फीसदी मत मिले, जो पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के मत प्रतिशत से 1.14 प्रतिशत अधिक बताए गए हैं।