Jhansi News: रेलवे अस्पताल में दवाओं की आपूर्ति पर प्रशासन ने लिया संज्ञान

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रेलवे सुविधा पास अब ई-पास और पेपर पास दोनों स्वरूपों में जारी हो रहे हैं। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। बैठक में पेंशन और सदस्यों की व्यक्तिगत समस्याओं पर भी चर्चा की गई। सचिव कैलाश नारायण मालवीय ने बताया कि 19 नवंबर को वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। इस अवसर पर सेंट ज्यूड्स इंटर कॉलेज, प्रेमनगर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। गोष्ठी में राम बाबू, कैलाश नारायण मालवीय, हरिशंकर शर्मा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, रामचंद्र लल्ला, प्रकाश चंद्र सिमोलिया और कामता प्रसाद प्रजापति आदि मौजूद रहे।