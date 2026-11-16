Jhansi News: हाॅकी उत्तर प्रदेश ने जय भारत अकादमी को हराया

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यह टूर्नामेंट भारतीय खेल प्राधिकरण, भारत सरकार, हॉकी इंडिया, हॉकी उत्तर प्रदेश, जिला प्रशासन और क्षेत्रीय खेल कार्यालय के समन्वय से मेजर ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। रविवार को जूनियर वर्ग के मुकाबले खेले गए। इस अवसर पर पूर्व क्रीड़ा अधिकारी परमजीत सिंह, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी कर्मवीर सिंह, सुनील कुमार, सचिव झांसी हॉकी सुबोध खांडेकर, अशोक ओझा, कन्हैया लाल सोनकर, ओपी नरवरिया, सुनीता तिवारी आदि मौजूद रहे। विज्ञापन



आज का मैच जूनियर वर्ग में



फैमिली बधखालसा बनाम उत्तराखंड : अपराह्न 3:30 बजे

यह टूर्नामेंट भारतीय खेल प्राधिकरण, भारत सरकार, हॉकी इंडिया, हॉकी उत्तर प्रदेश, जिला प्रशासन और क्षेत्रीय खेल कार्यालय के समन्वय से मेजर ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। रविवार को जूनियर वर्ग के मुकाबले खेले गए। इस अवसर पर पूर्व क्रीड़ा अधिकारी परमजीत सिंह, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी कर्मवीर सिंह, सुनील कुमार, सचिव झांसी हॉकी सुबोध खांडेकर, अशोक ओझा, कन्हैया लाल सोनकर, ओपी नरवरिया, सुनीता तिवारी आदि मौजूद रहे।आज का मैच जूनियर वर्ग मेंफैमिली बधखालसा बनाम उत्तराखंड : अपराह्न 3:30 बजे

झांसी। हॉकी उत्तर प्रदेश ने यहां चल रही अस्मिता नॉर्थ जोन सब-जूनियर/जूनियर महिला हॉकी लीग में रविवार को जय भारत अकादमी को 21-0 गोल से हराया। वहीं, हर अकादमी ने राउंडग्लास पंजाब अकादमी को 5-1 गोल से पराजित किया। प्रीतम सिवाच स्पोर्ट्स प्रोमोशन फाउंडेशन ने राजा करन अकादमी को 3-0 गोल से हराया। खालसा अकादमी अमृतसर ने फैमिली बधखालसा को 10-1 गोल से शिकस्त दी।