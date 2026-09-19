Jhansi News: बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए मशाल जुलूस निकाला

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कटेरा /बंगरा। शुक्रवार को बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने कटेरा में मशाल जुलूस निकाला। मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में राज्य निर्माण की मांग उठी।इस दौरान भानु सहाय ने कहा कि तीन वर्ष में राज्य बनाने का वादा 12 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हुआ, जिससे जनप्रतिनिधियों की चुप्पी के विरोध में आंदोलन तेज होगा। मोर्चा ने ‘तुम्हें प्रभु राम कौ कौल’ और ‘जनप्रतिनिधि धिक्कार यात्रा’ शुरू करते हुए विधानसभा व लोकसभा चुनावों में सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों के बहिष्कार का अभियान चलाने की बात कही। प्रधानमंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को रक्त-पत्र भेजने का भी एलान हुआ। जुलूस में स्वास्थ्य, शिक्षा, रिक्त पद भरने, संविदा कर्मियों को नियमित करने और केन-बेतवा परियोजना प्रभावितों को मुआवजा देने जैसी मांगें भी उठीं। बताया गया कि मोर्चा 21 अक्तूबर से झांसी कचहरी के पास गांधी उद्यान में अनशन और सत्याग्रह शुरू करेगा।इस मौके पर रजनीश श्रीवास्तव, प्रदीप झा, प्रमोद साहू, विवेक जैन, रामस्वरूप यादव, प्रदीप झा, भगवान दास आर्य, प्रमेश गुप्ता, रामकुमार अहिरवार, मुकेश प्रजापति आदि मौजूद रहे।वहीं, बंगरा में प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखकर बुंदेलखंड राज्य की मांग रखी गई।