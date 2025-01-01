Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Viewers got emotional seeing an unconscious Laxman in Ram's lap

Jaunpur News: राम की गोद में मुर्छित लक्ष्मण को देख भावुक हुए दर्शक

Mon, 16 Nov 2026 12:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Viewers got emotional seeing an unconscious Laxman in Ram's lap
रामलीला का मंचन करते कलाकार। - फोटो : मंदिर में पूजा-अर्चना कर भोलेनाथ के जयकारे लगाते गोल्डन बाबा। स्रोत संवाद
बदलापुर। सीता हरण के बाद रावण के उन्हें वापस न लौटाने पर श्रीराम को युद्ध के लिए विवश होना पड़ा। मेघनाद के साथ भीषण युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उन्हें अचेत देखकर श्रीराम ने गोद में उठाकर विलाप किया। यह दृश्य देखकर दर्शक भावुक हो उठे। क्षेत्र के बेसहुपुर गांव में शनिवार रात मां दुर्गा आदर्श रामलीला समिति की ओर से इन प्रसंगों का सजीव मंचन किया गया।
विज्ञापन

सुषेण वैद्य के परामर्श पर बजरंगबली संजीवनी बूटी लेकर आए। उसे ग्रहण करते ही लक्ष्मण को होश आ गया। इसके बाद लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण विजयी हुए। अंत में श्रीराम ने रावण का वध किया। इसके साथ ही पूरा क्षेत्र जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। इससे पूर्व विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने फीता काटकर रामलीला का शुभारंभ किया। मंचन में घनश्याम तिवारी, विनय सिंह, नन्हकू सिंह, दीपक तिवारी, प्रकाश शर्मा, प्रदीप तिवारी, अमन सिंह और सुंदर दुबे ने भूमिका निभाई। संचालन मल्लू शर्मा ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed