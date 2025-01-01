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Jaunpur News: शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, दो लाख का सामान जला

Mon, 16 Nov 2026 12:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:09 AM IST
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A fire broke out in the house due to a short circuit, goods worth two lakh burned
मीरपुर गांव में शार्ट-सर्किट से लगी आग से जला सामान। संवाद - फोटो : कैडेट्स के घुड़सवारी प्रदर्शन ने किया रोमांचित
मीरगंज। मीरगंज थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव में रविवार भोर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया गया। तब तक आग पर काबू पाया गया तब तक घर में रखा दो लाख रुपये का गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया।
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मीरपुर गांव निवासी संजीवन मौर्य के घर में रविवार सुबह करीब 4 बजे अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जब तक परिजन कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। पीड़ित संजीवन मौर्य के मुताबिक आग की चपेट में आने से करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है।
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