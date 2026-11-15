ज्ञान परंपरा को ऋषियों ने सहेजकर देश में किया स्थापित : प्रो. आरएन त्रिपाठी

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उन्होंने कहा कि पद्मविभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने 21 महाकाव्यों की रचना की और दस हजार श्लोक कंठस्थ किए। उन्होंने इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना कर उसे सरकार को सौंप दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने की तो चित्रकूट विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी रामभद्राचार्य ने कर समाजसेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथि प्रो. मनोज मिश्र ने कहा कि इतने बड़े विश्वविद्यालय का कुलपति बनकर प्रो. त्रिपाठी ने प्रदेश को गौरवान्वित किया है।कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकृष्ण त्रिपाठी और संचालन रामजी तिवारी ने किया। इस दौरान रामदयाल द्विवेदी, रत्नाकर चौबे, अजय त्रिपाठी, डॉ. सुरेंद्र उपाध्याय, पूर्व आईपीएस राममोहन सिंह, पूर्व प्रमुख जयप्रकाश सिंह, अशोक सिंह और विभव प्रकाश पाठक सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।इसके बाद कुलपति सवंसा गांव पहुंचे। वहां संघ प्रचारक अशोक उपाध्याय के आवास पर उनका अभिनंदन किया गया। उन्होंने लोकतंत्र सेनानी पार्क में स्थापित वरिष्ठ प्रचारक एवं लोकतंत्र सेनानी पं. रमाशंकर उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रमोद उपाध्याय, भाजपा नेता अरुण कुमार उपाध्याय और आशुतोष कुमार उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।