Jaunpur News: सरकारी दर 1350 रुपये की डीएपी, निजी दुकानों पर 1700 से 1800 रुपये में बिक रही

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12 समितियों में तीन-चार पर ही खादमड़ियाहूं। साधन सहकारी समितियों पर डीएपी की किल्लत से किसान परेशान हैं। डीएपी के साथ यूरिया की भी जरूरत है, लेकिन समितियों पर खाद नहीं मिलने से किसानों को भटकना पड़ रहा है। सहायक विकास अधिकारी कोऑपरेटिव कांतिलाल सरोज ने बताया कि ब्लॉक की 12 समितियों में से तीन से चार पर ही कुछ खाद उपलब्ध है। मांग भेजी गई है। जल्द आपूर्ति होने की उम्मीद है। वहीं, देल्हूपुर सदरपुर निवासी विनय कुमार यादव ने आरोप लगाया कि साधन सहकारी समिति पाली पर खाद उपलब्ध होने के बावजूद किसानों को परेशान किया जा रहा है।पांच हजार बोरी की मांग, मिली 2500महराजगंज। विकासखंड की दसों साधन सहकारी समितियों पर डीएपी और एनपीके खाद उपलब्ध नहीं है। रबी की फसलों की बुवाई के लिए किसान परेशान हैं। ब्लॉक में पांच हजार बोरी डीएपी की मांग के सापेक्ष 2500 बोरी आवंटित हुई है, लेकिन रैक नहीं आने से एक भी बोरी खाद समितियों तक नहीं पहुंची है। भटपुरा, फत्तूपुर, भटौली, सराय गौरा, आनापुर, आशामधुपुर, ढेमा, गद्दोपुर और जगापुर बनकट समेत समितियों के सचिवों ने खाद नहीं होने की पुष्टि की। विभिन्न समितियों की ओर से खाद की मांग भेजी गई है। सचिवों के मुताबिक आवंटन होने के बावजूद रैक आने का इंतजार है।पूरे सीजन में मिली सिर्फ 250 बोरीसिंगरामऊ। साधन सहकारी समिति रजनीपुर पर डीएपी उपलब्ध नहीं है। समिति के सचिव वीर बहादुर सिंह ने बताया कि फिलहाल केवल यूरिया उपलब्ध है, जिसका वितरण फार्मर रजिस्ट्री के कागजात की जांच के बाद किया जा रहा है। पूरे सीजन में समिति को महज 250 बोरी डीएपी ही मिल सकी है। बुवाई के समय खाद नहीं मिलने से किसानों को परेशानी हो रही है। मजबूरी में उन्हें बाजार से महंगे दामों पर डीएपी खरीदनी पड़ रही है।12 समितियों पर डीएपी का टोटाबदलापुर। गेहूं की बुवाई शुरू होते ही डीएपी खाद की किल्लत बढ़ गई है। क्षेत्र की 12 साधन सहकारी समितियों में से किसी पर भी डीएपी उपलब्ध नहीं है। इसके चलते किसान निजी दुकानों से महंगे दाम पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि निजी दुकानों से मिलने वाली खाद की शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं है। एडीओ कोऑपरेटिव नागेंद्र प्रताप ने बताया कि डीएपी की मांग भेजी गई है। खाद उपलब्ध होते ही किसानों में वितरण कराया जाएगा।नई रैक का इंतजारखेतासराय। रबी की बुवाई के बीच शाहापुर, खुदौली, मुस्तुफाबाद, मनेछा, कुहियां और अब्बोपुर समेत क्षेत्र की कई साधन सहकारी समितियों पर डीएपी उपलब्ध नहीं है। इससे किसानों को खाद की व्यवस्था करने में परेशानी हो रही है और बुवाई में विलंब हो रहा है। सचिव सुरेश कुमार ने बताया कि समिति पर डीएपी की 250 बोरी आपूर्ति हुई थी, जिसका वितरण किसानों में कर दिया गया है। निजी डीएपी का भी वितरण कराया जा रहा है। नई रैक आने पर किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी।मुफ्तीगंज की चार समितियों पर डीएपी खत्ममुफ्तीगंज। विकासखंड की पेसारा, बेलांव, मुर्तजाबाद और दुगोली स्थित सहकारी समितियों पर डीएपी उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान हैं। अर्जुन विश्वकर्मा, अमित यादव, रविंद्रनाथ और अरविंद समेत किसानों का कहना है कि गेहूं, आलू और सरसों की बुवाई के लिए खाद की जरूरत है, लेकिन कई दिनों से समितियों के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। पेसारा के सचिव ने बताया कि समिति पर आई 250 बोरी डीएपी का वितरण हो चुका है। वहीं, दुगोली के सचिव के मुताबिक 200 बोरी खाद खत्म हो चुकी है। किसानों ने जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की है।1350 की डीएपी 1800 रुपये तक बिक रहीसुइथाकलां। क्षेत्र की अर्सिया, सुइथाकलां, शेखपुर, अमारी और सरायमोहिउद्दीनपुर समितियों पर डीएपी की किल्लत से किसान परेशान हैं। खाद नहीं मिलने का फायदा निजी दुकानदार उठा रहे हैं। किसानों के मुताबिक 1350 रुपये सरकारी दर वाली डीएपी खुले बाजार में 1700 से 1800 रुपये प्रति बोरी बेची जा रही है। मजबूरी में किसानों को महंगे दाम पर खाद खरीदनी पड़ रही है। साधन सहकारी समिति सरायमोहिउद्दीनपुर के सचिव अवधेश चंद्र पांडेय ने बताया कि समिति पर पहले 250 बोरी डीएपी आई थी, जिसका नियमानुसार वितरण कर दिया गया। अब 500 बोरी की नई मांग भेजी गई है। रैक आने पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी।बोले किसान...बुवाई के ऐन वक्त पर खाद न मिलने से खेतों की नमी सूख रही है और फसल बर्बाद होने की कगार पर है। एक तरफ समितियों से खाद गायब है, वहीं दूसरी तरफ निजी दुकानदार डीएपी 1700 से 1800 रुपये में बेचकर किसानों को खुलेआम लूट रहे हैं। खुशीराम मिश्रा, किसान- अर्सियाखाद की भारी किल्लत ने किसानों की नींद उड़ा दी है और बुवाई का काम पूरी तरह ठप पड़ा है। यदि जल्द ही खाद की व्यवस्था नहीं हुई, तो खेतों की बची-खुची नमी भी उड़ जाएगी। निजी विक्रेता किसानों की इसी लाचारी का फायदा उठाकर 1700 से 1800 रुपये तक में डीएपी बेच रहे हैं, जिसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवनीश पांडेय, किसान- गैरवाहखाद के संकट ने अन्नदाताओं के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, जिससे खेती का काम पूरी तरह रुका हुआ है। खेतों की नमी तेजी से खत्म हो रही है और ऐसे में खाद न मिलना किसानों की कमर तोड़ने जैसा है। बाजार में निजी दुकानदार मनमाने दाम पर डीएपी बेचकर खुलेआम शोषण कर रहे हैं। प्रशासन को इस कालाबाजारी पर तत्काल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उमाशंकर यादव, किसान- सलेमपुरजिले में अब तक हमने करीब 4300 एमटी खाद का आवंटन कर चुके हैं। किसान डीएपी की ज्यादा मांग कर रहे हैं। दो रैक की और मांग की गई है। 5200 एमटी और खाद आ जाने के बाद उम्मीद है किसानों की मांग पूरी हो जाएगी। बृजेश पाठक, एआर को-आपरेटिव।हमारा प्रयास है कि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम प्रतिदिन न सिर्फ दुकानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, बल्कि कार्रवाई भी कर रहे हैं। दो दिनों में करीब आठ से अधिक दुकानों का लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही कइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। यह कार्रवाई आगे भी चलता रहेगा। - विनय सिंह, जिला कृषि अधिकारी।