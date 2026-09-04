Jaunpur News: बारिश का पानी निकालने के लिए चलीं लाठियां और ईंट-पत्थर, चार घायल

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रात में पीएचसी में डॉक्टर नहीं मिले



पीड़ित रविशंकर यादव ने पीएचसी करंजाकला में रात में चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बुधवार की रात करीब 11 बजे घायल विनोद को लेकर परिजन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं मिले। करीब दो घंटे इंतजार करने के बाद विनोद की हालत गंभीर होने पर परिजन जिला अस्पताल लेकर चले गए। पीड़ित ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गंगाराम गौतम से शिकायत की है।