Jalaun News: पहूज नदी में नहाने गया युवक डूबा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्राम सलैया बुजुर्ग निवासी हरीशंकर कौरव उर्फ हरी (28) गुरुवार शाम पहूज नदी के पुल के पास पहुंचा था। बताया गया कि उसने नहाने के लिए अपने कपड़े उतारकर नदी किनारे पेड़ पर रख दिए और नदी में उतर गया। मौके पर मौजूद गांव की कविता ढीमर और राघवेंद्र कौरव ने पुलिस को बताया कि उन्होंने हरीशंकर को नदी में उतरने से रोकने के लिए शोर मचाया, लेकिन वह नहीं माना और नदी में चला गया। कुछ ही देर बाद वह गहरे पानी में डूब गया।घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अवनीश कुमार पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गांव के गोताखोर धरम सिंह ढीमर, लाखन, रामकिशोर, राघवेंद्र समेत अन्य लोगों को नदी में उतारकर युवक की तलाश शुरू कराई। देर रात तक काफी प्रयास किए गए, लेकिन हरीशंकर का कोई पता नहीं चल सका। शुक्रवार सुबह से कानपुर से पहुंची एसडीआरएफ टीम ने स्थानीय गोताखोरों के साथ स्टीमर की मदद से नदी में तलाशी अभियान चलाया। शाम तक युवक का सुराग नहीं लग सका था।थानाध्यक्ष अवनीश कुमार पटेल ने बताया कि बारिश के चलते पहूज नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और पानी का बहाव भी तेज है। बताया गया कि हरीशंकर अविवाहित था और घर में अकेला रहता था। उसके नदी में डूबने की खबर से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।