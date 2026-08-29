Jalaun News: सबमर्सिबल चलाने गई महिला में कुएं गिरी, मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:31 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:31 AM IST
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कालपी। कोतवाली क्षेत्र के कीरतपुर गांव में शुक्रवार दोपहर सबमर्सिबल चलाने गई महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। बरसात के कारण हुई फिसलन से महिला का पैर फिसल गया और वह गहरे कुएं में जा गिरी।
कीरतपुर गांव निवासी रामजी की 45 वर्षीय पत्नी सावित्री गांव में जलापूर्ति के लिए लगे सबमर्सिबल को चलाने के लिए कुएं पर गई थीं। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गईं। हादसा होते ही आसपास मौजूद ग्रामीणों ने आनन-फानन उन्हें कुएं से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
अस्पताल में मौजूद चिकित्सक विशाल सचान ने जांच के बाद सावित्री को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।
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कीरतपुर गांव निवासी रामजी की 45 वर्षीय पत्नी सावित्री गांव में जलापूर्ति के लिए लगे सबमर्सिबल को चलाने के लिए कुएं पर गई थीं। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गईं। हादसा होते ही आसपास मौजूद ग्रामीणों ने आनन-फानन उन्हें कुएं से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
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अस्पताल में मौजूद चिकित्सक विशाल सचान ने जांच के बाद सावित्री को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।
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