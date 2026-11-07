Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Woman struck and killed by a train while attempting to clear animals from the railway tracks

Jalaun News: रेलवे ट्रैक पर जानवरों को हटाने पहुंची महिला ट्रेन की चपेट में आई, मौत

Sat, 07 Nov 2026 01:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Woman struck and killed by a train while attempting to clear animals from the railway tracks
उरई। जानवरों को घर लेकर लौट रही महिला के लिए उन्हें रेलवे ट्रैक से हटाना जानलेवा साबित हुआ। अचानक ट्रैक पर पहुंचे जानवरों को हटाने के दौरान महिला तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन


कोतवाली उरई क्षेत्र के ग्राम भुआ निवासी पार्वती (45) पत्नी ब्रज किशोर बृहस्पतिवार देर शाम जानवरों को लेकर घर लौट रही थीं। इसी दौरान जानवर अचानक रेलवे ट्रैक पर चले गए। उन्हें हटाने के लिए पार्वती ट्रैक पर पहुंचीं, तभी तेज रफ्तार ट्रेन आ गई और वह उसकी चपेट में आ गईं। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भतीजे अजित कुमार ने बताया कि पार्वती के तीन बेटियां और एक बेटा अंशुल कुमार है। महिला की मौत से पति ब्रज किशोर और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed