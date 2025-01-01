Jalaun News: श्मशान घाट के रास्ते पर पानी तो सड़क पर अर्थी रख लगाया जाम

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कोंच ब्लॉक के ग्राम भदेवरा के मजरा नगेपुरा निवासी पिंटू वर्मा (38) की बृहस्पतिवार शाम कैंसर से मौत हो गई थी। शुक्रवार सुबह नाते-रिश्तेदारों के पहुंचने के बाद परिजन और ग्रामीण अंत्येष्टि की तैयारी में जुटे, लेकिन श्मशान घाट और वहां तक जाने वाले रास्ते पर बारिश का पानी भरा होने के कारण अंतिम संस्कार करना संभव नहीं हुआ। इसके बाद ग्रामीण करीब तीन किलोमीटर दूर अर्थी लेकर कोंच पहुंचे और कैलिया बाईपास पर खेड़ा चौकी के पास सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।जाम की सूचना पर नायब तहसीलदार वैभव कुमार गुप्ता और कोतवाली प्रभारी निग्वेंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। कुछ देर बाद एसडीएम अभिनव कुमार, सीओ परमेश्वर प्रसाद, लेखपाल दिग्विजय सिंह, हेमलता और कानूनगो लायक सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया।तीन साल से लगा रहे चक्कर, फिर भी नहीं बदले हालातग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि गांव के श्मशान घाट और उसके रास्ते पर बारिश का पानी भरा है। पैदल निकलना भी मुश्किल है। गलियों में कीचड़ और जलभराव है, जबकि मुख्य मार्ग महीनों से कटा पड़ा है। इसके चलते जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों का गांव तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले तीन साल से बीडीओ, एसडीएम, जिलाधिकारी और विधायक तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।जाम खुलते ही गांव पहुंचे अधिकारी, जेसीबी से रास्ता दुरुस्त कराने के निर्देशजाम खुलने के बाद एसडीएम अभिनव कुमार और सीओ परमेश्वर प्रसाद अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ गांव पहुंचे और बदहाल रास्तों का निरीक्षण किया। कटी पड़ी सड़क को तत्काल दुरुस्त कराने के लिए एसडीएम ने सदर लेखपाल दिग्विजय सिंह को जेसीबी की मदद से रास्ता ठीक कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने श्मशान घाट तक जाने वाले रास्ते की स्थिति भी देखी।एसडीएम अभिनव कुमार ने बताया कि रास्ते का कुछ हिस्सा पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। इस हिस्से में रास्ता बनवाने के लिए विभाग को जल्द पत्र लिखा जाएगा। गांव की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।