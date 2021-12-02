Jalaun News: कालपी-मदारीपुर मार्ग पर ऑटो पलटने से सवारियां घायल

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ऑटो सिरसा कलार से दमरास की ओर जा रहा था। अचानक अनियंत्रित होकर चलते-चलते पलट गया। ऑटो पलटने से माल्थवा, दमरास और जालौन के यात्रियों को चोटें लगीं। घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत एंबुलेंस को बुलाया और घायलों को पीएचसी कुठौंद भेजा गया। सभी यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन मलथुवा निवासी सर्वेश को अधिक चोट लगने के कारण उनका इलाज चल रहा है। (संवाद)

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सिरसा कलार। कालपी-मदारीपुर मार्ग पर जहटौली गांव के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार करीब तीन यात्रियों को चोटें आई हैं।