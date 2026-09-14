Jalaun News: पत्नी को अब हर पल सता रहा पछतावा

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शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर निवासी अनिल शुक्रवार शाम बाजार से अंडे और मछली लेकर घर पहुंचा था। उसने पत्नी रचना से मछली और अंडे बनाने को कहा था। रचना ने बताया कि बेटा मछली नहीं खाता, इसलिए उसने केवल अंडे बना दिए। बाद में मछली न बनी देख अनिल नाराज हो गया और घर में हंगामा करने लगा। उसने सामान भी तोड़ दिया।अनिल के गुस्से को देखते हुए रचना ने उसे कमरे में बाहर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद अनिल पीछे के रास्ते से निकलकर घर के पास बह रहे नाले में कूद गया। रचना ने उसे तेज बहाव में बहते देखा तो शोर मचा दिया। इसके बाद पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने तलाश शुरू की। शनिवार को स्थानीय गोताखोर और रविवार को पीएसी की टीम ने भी नाले में काफी दूर तक अभियान चलाया, लेकिन अनिल का पता नहीं चल सका।हर आहट पर लौटने की उम्मीददो दिन से रचना की निगाहें नाले की ओर लगी हैं। परिवार का कोई सदस्य नाले की तरफ से लौटता दिखाई देता है तो वह उम्मीद से उसकी ओर देखने लगती है। पति के नहीं मिलने से घर में मातम जैसा माहौल है।रचना बार-बार यही कह रही है कि काश, उस दिन मैं उसके लिए पहले ही मछली बना देती। बात इतनी नहीं बढ़ती और शायद वह गुस्से में ऐसा कदम नहीं उठाता। सीओ सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि युवक की तलाश लगातार जारी है।