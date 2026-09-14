Jalaun News: ऑपरेशन में लापरवाही की जांच के लिए टीम गठित

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मध्यप्रदेश के भिंड जिले के ऊमरी निवासी शिवकुमारी पत्नी अशोक कुमार ने डीएम और सीएमओ को दिए शिकायती पत्र में बताया कि चार जुलाई 2026 को कालपी रोड स्थित अस्पताल में बच्चादानी निकलवाने का ऑपरेशन कराया था। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से यूरिन ब्लैडर में ब्लेड से दो जगह कट लग गए। इससे पेशाब संबंधी समस्या शुरू हो गई। ग्वालियर के दो अस्पतालों में जांच कराने पर ब्लैडर में कट होने की पुष्टि हुई।पीड़िता का आरोप है कि दो अगस्त को परिजनों द्वारा शिकायत किए जाने पर संबंधित डॉक्टर ने गलती स्वीकार करते हुए 20 हजार रुपये दिए। साथ ही, ब्लैडर में कट की जानकारी दिए बिना सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए। पति ने डॉक्टर पर विश्वास करते हुए बिना पढ़े दस्तखत कर दिए। बाद में डॉक्टर ने वीडियो और सहमति पत्र का हवाला देकर मामले में समझौता होने की बात कही। पीड़िता का उपचार वर्तमान में ग्वालियर में चल रहा है। परिजनों के मुताबिक अब तक करीब दो लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और आगे भी कई लाख रुपये खर्च होने की संभावना है।मामले की जांच के लिए एसीएमओ डॉ. वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में तीन सदस्यीय टीम बनाई है। इसमें जिला अस्पताल के सर्जन डॉ. केपी सिंह व महिला अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. एमके वर्मा शामिल हैं। टीम शिकायत में लगाए गए आरोपों, उपचार संबंधी दस्तावेजों और ऑपरेशन के दौरान हुई लापरवाही की जांच करेगी।- डॉ.एचएन प्रसाद, सीएमओ