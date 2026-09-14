Jalaun News: गोबर डालने की जगह को लेकर दंपती से मारपीट
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:28 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:28 AM IST
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कोंच। नदीगांव थाना क्षेत्र के सदूपुरा गांव में गोबर डालने की जगह को लेकर हुए विवाद में दंपती के साथ मारपीट करने में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
गांव निवासी रामशंकर वर्मा ने पुलिस को बताया कि 11 जुलाई की शाम वह सड़क किनारे गोबर डालने गया था। वहां पड़ोसी केशकली से गोबर डालने को लेकर उसने कारण पूछा। आरोप है कि इस पर केशकली, मानसिंह और शिवम ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट की।
शोर सुनकर पत्नी हरदेवी मौके पर पहुंची और बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी लाठी-डंडों से मारपीट कर दी। घटना में दोनों घायल हो गए। रामशंकर की तहरीर पर पुलिस ने मानसिंह, शिवम और केशकली के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (संवाद)
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गांव निवासी रामशंकर वर्मा ने पुलिस को बताया कि 11 जुलाई की शाम वह सड़क किनारे गोबर डालने गया था। वहां पड़ोसी केशकली से गोबर डालने को लेकर उसने कारण पूछा। आरोप है कि इस पर केशकली, मानसिंह और शिवम ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट की।
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शोर सुनकर पत्नी हरदेवी मौके पर पहुंची और बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी लाठी-डंडों से मारपीट कर दी। घटना में दोनों घायल हो गए। रामशंकर की तहरीर पर पुलिस ने मानसिंह, शिवम और केशकली के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (संवाद)
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