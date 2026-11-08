Jalaun News: एसपी ने 68 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले

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पुलिस कार्यालय से जारी सूची के अनुसार सुमेंद्र सिंह को माधौगढ़ से गुमशुदा सेल भेजा गया। भूपेंद्र कुमार को रामपुरा से अपराध शाखा की जिम्मेदारी। मनीष तिवारी को कस्बा जालौन से भेंड चौकी भेजा। विनीत कुमार सिंह को भेंड से कस्बा जालौन की कमान। कई पुलिसकर्मियों को न्यायालय सुरक्षा, यूपी 112 और फीडबैक सेल में मिली तैनाती। पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार निरीक्षक सुमेन्द्र सिंह को अतिरिक्त निरीक्षक माधौगढ़ से गुमशुदा सेल/एसजेपीयू और निरीक्षक भूपेंद्र कुमार को अतिरिक्त निरीक्षक रामपुरा से अपराध शाखा भेजा गया है।उपनिरीक्षक मनीष कुमार तिवारी को कस्बा जालौन चौकी प्रभारी से भेंड चौकी प्रभारी बनाया गया है, जबकि भेंड चौकी प्रभारी विनीत कुमार सिंह को कस्बा जालौन की जिम्मेदारी दी गई है।उपनिरीक्षक संदीप सिंह को पुलिस लाइन से जेल चौकी उरई, शिवकरन सिंह को माधौगढ़ से डकोर और अमित कुमार चतुर्वेदी को पुलिस लाइन से आटा थाना भेजा गया है। राजेंद्र कुमार को एएचटी से कोतवाली उरई और विश्वनाथ सिंह को एएचटी से न्यायालय सुरक्षा में तैनाती दी गई है।इसके अलावा पुलिसकर्मियों को यूपी 112, मीडिया सेल, साइबर थाना, महिला थाना, फीडबैक सेल, अभियोजन कार्यालय, सम्मन सेल, शक्ति मोबाइल और न्यायालय सुरक्षा सहित विभिन्न शाखाओं में भेजा गया है। कई पुलिसकर्मियों को थानों और पुलिस लाइन से हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। (संवाद)