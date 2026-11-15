Jalaun News: बाबा पनाह गीर साहब के उर्स में गूंजे कव्वाली के तराने

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कोटरा। कस्बे के बस स्टैंड स्थित हजरत सैयद बली पनाह गीर बाबा साहब की दरगाह पर दो दिवसीय उर्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष सियाशरण व्यास और हाजी नवाब कादरी ने फीता काटकर किया। इस दौरान दरगाह पर अकीदतमंदों की भीड़ जुटी और कव्वाली के कार्यक्रम ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। उर्स के दौरान दिल्ली से आए कव्वाल जुबेर नईम अजमेरी और कव्वाली गायिका गीता चिश्तिया के बीच शानदार मुकाबला हुआ। जुबेर नईम अजमेरी ने नबी की शान में कलाम पेश कर श्रोताओं की वाहवाही बटोरी। वहीं गीता चिश्तिया ने अपनी आवाज में नबी की शान में कव्वाली पेश कर खूब दाद हासिल की। देर तक चले इस मुकाबले में श्रोताओं ने तालियों के साथ दोनों कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर शंभू दयाल बाबूजी, मूलचंद बुधौलिया, गुड्डू खान, याफरुन खान, मोहम्मद हसीन सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। संचालन अनीश व आभार प्रदर्शन समिति अध्यक्ष भूपेंद्र खेवरिया ने किया। (संवाद)