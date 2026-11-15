Jalaun News: अवैध खनिज लदे 16 ट्रक पकड़े

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उरई। कालपी और कदौरा क्षेत्र में शनिवार देर रात अवैध खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। एसडीएम कालपी, सीओ कालपी और खनन विभाग की टीम ने विभिन्न मार्गों पर देर रात तक वाहनों की जांच की। इस दौरान खनिज लेकर जा रहे ट्रकों की रॉयल्टी और परिवहन संबंधी दस्तावेज की पड़ताल की गई। जांच में बिना रॉयल्टी खनिज परिवहन और निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलने जैसी अनियमितताएं मिलीं। इन अनियमितताओं के कारण 16 ट्रकों को सीज कर दिया गया।