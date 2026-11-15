Jalaun News: यमुना को निर्मल बनाने के लिए 29 नवंबर से शुरू होगी यात्रा
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:44 PM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:44 PM IST
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कालपी। जल सहेलियां 29 नवंबर से 307 किलोमीटर लंबी अविरल-निर्मल यमुना यात्रा शुरू करेंगी। यह यात्रा कालपी से प्रयागराज तक यमुना को प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाने के उद्देश्य से निकाली जाएगी। इसकी तैयारियों के लिए रविवार को बिहारी घाट स्थित वृद्धाश्रम में बैठक हुई। वयोवृद्ध समाजसेवी रामकृष्ण शुक्ल ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें यात्रा की रूपरेखा पर चर्चा कर जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। पर्यावरणविद् डॉ. संजय सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष 29 जनवरी 2026 को पंचानंद से दिल्ली तक यात्रा निकाली गई थी। उसमें 500 जल सहेलियों ने भाग लिया था। इस वर्ष की यात्रा यमुना नदी के किनारे-किनारे आगे बढ़ेगी। इसका समापन 14 दिसंबर को प्रयागराज में होगा। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा, जय खत्री, राकेश पुरवार, शैलेंद्र याज्ञिक, रविंद्र श्रीवास्तव एडवोकेट, सुबोध द्विवेदी और विनीता पांडेय ने भी विचार रखे।
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