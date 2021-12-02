Jalaun News: फूफा की डांट से नाराज होकर घर से भागा किशोर, बस अड्डे पर मिला

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माधौगढ़ थाना क्षेत्र निवासी बिरजू अपनी पत्नी के साथ गुड़गांव में नौकरी करते हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए अपने 12 वर्षीय बेटे अभय को रेंढ़र थाना क्षेत्र के ग्राम क्योलारी निवासी फूफा के यहां रहने के लिए भेज दिया था। शुक्रवार दोपहर किसी बात को लेकर फूफा ने उसे डांट दिया। इससे नाराज होकर अभय घर से निकल आया और जालौन पहुंच गया।यहां वह गुड़गांव जाने के लिए बस के टिकट काउंटर पर पहुंचा। 12 वर्षीय बच्चे को अकेले देखकर वहां मौजूद स्टाफ ने उससे बातचीत की। पहले वह घबरा गया, लेकिन बाद में उसने फूफा की डांट से नाराज होकर घर से निकलने और गुड़गांव जाने की बात बताई। इस पर स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर उन्हें मौके पर बुलाया और अभय को सुरक्षित उनके सुपुर्द कर दिया। संवाद