Jalaun News: फूफा की डांट से नाराज होकर घर से भागा किशोर, बस अड्डे पर मिला
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:18 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:18 AM IST
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जालौन। फूफा की डांट से नाराज होकर 12 वर्षीय किशोर घर से भागकर जालौन पहुंच गया और गुड़गांव जाने के लिए बस के टिकट काउंटर पर पहुंच गया। अकेले बच्चे को देखकर स्टाफ और आसपास मौजूद लोगों को शक हुआ। पूछताछ में किशोर ने पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को बुलाकर किशोर को उनके सुपुर्द कर दिया।
माधौगढ़ थाना क्षेत्र निवासी बिरजू अपनी पत्नी के साथ गुड़गांव में नौकरी करते हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए अपने 12 वर्षीय बेटे अभय को रेंढ़र थाना क्षेत्र के ग्राम क्योलारी निवासी फूफा के यहां रहने के लिए भेज दिया था। शुक्रवार दोपहर किसी बात को लेकर फूफा ने उसे डांट दिया। इससे नाराज होकर अभय घर से निकल आया और जालौन पहुंच गया।
यहां वह गुड़गांव जाने के लिए बस के टिकट काउंटर पर पहुंचा। 12 वर्षीय बच्चे को अकेले देखकर वहां मौजूद स्टाफ ने उससे बातचीत की। पहले वह घबरा गया, लेकिन बाद में उसने फूफा की डांट से नाराज होकर घर से निकलने और गुड़गांव जाने की बात बताई। इस पर स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर उन्हें मौके पर बुलाया और अभय को सुरक्षित उनके सुपुर्द कर दिया। संवाद
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माधौगढ़ थाना क्षेत्र निवासी बिरजू अपनी पत्नी के साथ गुड़गांव में नौकरी करते हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए अपने 12 वर्षीय बेटे अभय को रेंढ़र थाना क्षेत्र के ग्राम क्योलारी निवासी फूफा के यहां रहने के लिए भेज दिया था। शुक्रवार दोपहर किसी बात को लेकर फूफा ने उसे डांट दिया। इससे नाराज होकर अभय घर से निकल आया और जालौन पहुंच गया।
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यहां वह गुड़गांव जाने के लिए बस के टिकट काउंटर पर पहुंचा। 12 वर्षीय बच्चे को अकेले देखकर वहां मौजूद स्टाफ ने उससे बातचीत की। पहले वह घबरा गया, लेकिन बाद में उसने फूफा की डांट से नाराज होकर घर से निकलने और गुड़गांव जाने की बात बताई। इस पर स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर उन्हें मौके पर बुलाया और अभय को सुरक्षित उनके सुपुर्द कर दिया। संवाद
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